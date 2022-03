Am Rande von Boxkampf : Attacke auf Oliver Pocher: Angreifer schlägt Comedian ins Gesicht

Der Comedian Oliver Pocher ist am Rande eines Boxkampfes Opfer eine Attacke geworden. Videos zeigen, wie der Angreifer dem Promi eine heftige Ohrfeige verpasst. Hintergrund sollen Aussagen zur einer mutmaßlichen Vergewaltigung sein.

Nach einer Attacke auf Comedian Oliver Pocher am Rande eines Boxkampfes in Dortmund am Samstagabend wird gegen einen Mann wegen Körperverletzung ermittelt. Gegen 23.48 Uhr sei die Polizei von dem Vorfall verständigt worden, „wir haben noch in der Nacht ein Ermittlungsverfahren eingeleitet“, sagte der Dortmunder Polizeisprecher Peter Bandermann am Sonnt...

