Unvergessen : Avicii-Biografie soll im November erscheinen

Drei Jahre nach dem Tod des DJs und Musikproduzenten Avicii soll im Herbst eine Biografie über ihn auf den Markt kommen. Erlöse aus dem Verkauf sollen gespendet werden.

Berlin | Drei Jahre nach dem Tod des DJs und Musikproduzenten Avicii soll am 16. November eine Biografie über den schwedischen Musiker erscheinen. Für das Buch „Tim - The Official Biography“ habe der schwedische Journalist und Autor Mans Mosesson mit Freunden, Kollegen und Familienmitgliedern von Avicii alias Tim Bergling gesprochen. Das teilte die „Tim Ber...

