Filmpreise : Baftas: Vier Regisseurinnen hoffen auf Auszeichnung

Vor den Oscars kommen die Baftas: Bei der Verleihung der britischen Filmpreise stehen in diesem Jahr vor allem Frauen im Mittelpunkt.

London | Bei der Verleihung der als Baftas bekannten Britischen Filmpreise in London können am Sonntag erstmals vier Frauen auf den Preis für die beste Regie hoffen. Die besten Chancen werden der chinesischen Regisseurin Chloé Zhao eingeräumt. Zhaos Roadmovie „Nomadland“ erhielt insgesamt sechs Nominierungen, darunter in der Kategorie „Bester Film“, und zäh...

