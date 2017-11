Wochenend-Interview : Begeistert vom Frauenbuch

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Sebastian Fitzek

11.Nov.2017

Sebastian Fitzek ist der deutsche Meister des Psychothrillers. Seine Bücher sind Bestseller und konfrontieren die Leser immer wieder mit Situationen, in die sie selbst niemals kommen möchten. Im vergangenen Monat erschienen: „Flugangst 7A“. In seinem Berliner Büro spricht der 46-Jährige nicht nur über seine Werke, sondern auch über ein Frauenbuch, Monsterspray und den Münster-„Tatort“.



Herr Fitzek, auf dem Rückflug aus dem Urlaub hatte mein Sohn Sitzplatz 7A. Wie erleichtert muss ich sein, dass er den Flug überlebt hat?

7A ist nur für wenige eingeweihte Abergläubische ein Unglückssitz. Es gab mal einen Crashtest in der Wüste Neu Mexikos, bei dem ein mit Dummys besetztes Passagierflugzeug ferngesteuert zum Absturz gebracht wurde. Die schlechte Nachricht für alle, die Langstrecke in der Businessklasse fliegen: Die ersten sieben Reihen sind die Todeszone, den Dummy auf Platz 7A hatte es sogar herausgeschleudert.



„Passagier 23“ verschwand auf einem Kreuzfahrtschiff, nun „verleiden“ Sie den Menschen mit „Flugangst 7A“ beinahe die Lust aufs Reisen. Wie verreisen Sie selbst?

Für innerdeutsche Flüge sehe ich kaum einen Grund. Da bin ich besser mit der Bahn oder dem Auto unterwegs. Bei weiten Reisen lässt sich das Fliegen kaum vermeiden, aber das macht mir keinen Spaß. Ich habe zwar keine Flugangst, aber Flugsorge.



Wie äußert die sich?

Die Sorge ist ein körperliches Unwohlsein. Oft muss ich früh aufstehen, dadurch bin ich müde, hinzu kommt die schlechte Luft im Flugzeug. Der Mensch gehört auf die Erde und nicht in 10 000 Meter Höhe in eine Röhre eingesperrt, die mit 1000 km/h durch die Luft bei minus 52 Grad Celsius schießt. Zudem fühle ich mich dort oben ein Stück weit ausgeliefert. Objektiv weiß ich zwar, dass ich auch keine Kontrolle habe, wenn ich mit 140 über die Autobahn schieße und irgendetwas passiert. Statistisch gesehen sterbe ich eher, wenn ich beim Kauen auf einem Kugelschreiber ein Teilchen verschlucke als durch einen Flugzeugabsturz. Doch Statistiken helfen überhaupt nicht gegen das Bauchgefühl.

Das Gehirn denkt nicht immer rational.

Das Gehirn kann nur überlistet werden. Menschen mit Flugangst können kurz vor dem Start zum Beispiel jeden Muskel ihres Körpers anspannen. Dann denkt das Gehirn, es kommt eine Krise, und es merkt, dass es diese bewältigt hat. Und wenn die zweite Krise kommt, wenn es im Flugzeug zum Beispiel mal rüttelt, dann wird diese Krise nicht mehr als so stark empfunden.



Wenn Sie schon so ein komisches Verhältnis zum Fliegen haben, dann müssten Sie Raumfahrt ja total ablehnen.

Raumfahrt ist ja auch kein Vergnügen. Wenn es aber eine Möglichkeit für einen Flug ins All gäbe, die ähnlich komfortabel wie ein Billigflug wäre, würde ich sagen: Ja, wieso nicht? Je gravierender die Folgen eines Ereignisses sein können, desto mehr hinterfragen wir es.



Hinterfragen Sie gerade etwas?

Ich habe zaghafte Anfragen der Bundeswehr, ob ich nicht einmal in Afghanistan eine Lesung halten möchte. Ich fände es höchstinteressant und wahnsinnig horizonterweiternd, die Situation in diesem Land nicht nur aus Sekundärquellen oder den Nachrichten zu erleben, sondern vor Ort zu sein. Letztlich muss ich das abwägen.



Eine solche Entscheidung hat auch immer etwas mit Verantwortung zu tun.

Sicher, ich habe drei Kinder und eine Frau. Sich selbst zu verwirklichen und dabei kein Egoist zu sein – das ist ja gerade das Schwierige im Leben. Meine Familie verlässt sich darauf, dass ich berechenbare Entscheidungen treffe. Ein Sinn des Lebens liegt aber auch darin, so viele Reisen wie möglich zu machen, auch im übertragenen Sinne. Eine Reise nach Afghanistan ist ja nicht nur die Reise von A nach B, sondern auch die Entdeckung einer neuen Welt. Es geht auch immer darum, neue Menschen zu treffen, neue Freundschaften zu schließen. Das gilt auch für Bücher. Das größte Leseerlebnis erhält man, wenn ein Buch deine Erwartungshaltung komplett kreuzt und dich dadurch beflügelt und inspiriert. Eigentlich müsstest du in die Buchhandlung gehen und sagen, ich möchte genau das Gegenteil von dem, was ich zuletzt gelesen habe.



Gehen Sie selbst so vor?

Ja, unter anderem. Der Mensch ist ein emotionales Zwitterwesen. Auf der einen Seite strebt er nach Ritualen, nach Bestätigung, nach Sicherheit. Deshalb gehen wir immer wieder in dieselben Restaurants, lesen die Bücher vom selben Autor, um ein Gefühl zu wiederholen, das wir schon einmal hatten. Auf der anderen Seite sind wir aber auch Entdecker und Forscher und finden es irgendwann langweilig, jeden Tag das Gleiche zu essen, und merken, das Gefühl des ersten Mals nutzt sich ab, weil wir vergessen haben, zwischendurch zu neuen Reisen aufzubrechen. Egal, ob es um die Beziehung, den Urlaub oder das zwölfte Buch vom selben Autor geht.



Sie halten ein Plädoyer dafür, nicht Ihre Bücher zu lesen?

Ich lebe nach einer 80/20-Regel. Wenn ich viermal in denselben Ort gefahren bin, dann sage ich mir beim fünften Mal bewusst, jetzt machst du etwas ganz anderes. Und zwar etwas, auf das ich zu Anfang gar nicht gekommen wäre. Wenn ich viermal einen Thriller gelesen habe, dann gehe ich in die Buchhandlung und frage nach einem Buch, bei dem ich schon beim Cover weiß, das wurde nicht für mich geschrieben. Ich möchte gerne wissen, was die Leute daran gut finden.



Was war das zuletzt bei Ihnen?

„Ein ganzes halbes Jahr“ von Jojo Moyes. Ein totales Frauenbuch, Frauencover, nicht für mich gemacht. Ich habe das Buch gelesen und war begeistert.



Gilt noch ein Buch pro Woche?

Das schaffe ich nicht mehr. Wegen dieser verdammten Smartphones, die einen immer ablenken. Das Licht beim Smartphone ist ja so, dass es einen nicht müde macht. Wenn ich es dann beiseitelege und das Buch nehme, lese ich noch zwei Seiten und penne weg.



Lesen Sie nicht digital?

Wenn ich den ganzen Tag den Bildschirm vor der Nase habe, will ich das in meiner Freizeit nicht auch noch haben. Wenn ich digital lese, dann auf dem Handy, um Wartezeiten zu überbrücken. Deshalb habe ich einige Bücher doppelt, als E-Book und als P-Book.



Was lesen Sie Ihren Kindern vor?

Die sind jetzt vier, sechs und sieben Jahre alt und möchten gerne, dass Papa sich Geschichten ausdenkt. Zum Beispiel eine Fortsetzungsgeschichte von drei Kindern, die eine Kreuzfahrt machen. Ich mache nämlich selbst auch gerne Kreuzfahrten. Ich war zuletzt sogar auf einer Lesungsreise auf der „MS Europa 2“ – allerdings mit der Auflage, nicht aus „Passagier 23“ zu lesen. Was etwas befremdlich ist, denn dieses Buch steht in der Schiffsbibliothek, und ich durfte es einem Offizier und fast der gesamten Crew signieren.



Was erleben die Kinder in der Geschichte?

Meine Kinder waren vom Kinderklub begeistert. Ich habe ihnen dann erzählt, dass es noch einen Geisterkinderklub gibt. In die Geschichte baue ich immer Dinge ein, die meine Kinder im realen Leben erlebt haben. Als ich meinen Kindern gesagt habe, dass ich gruselige Geschichten für Erwachsene erfinde, konnten sie erst gar nicht verstehen, dass sich Menschen freiwillig gruseln mögen. Dann aber fanden sie den Lavadämon aus dem Kinofilm „Vaiana“ ganz toll, sodass ich eine Gruselgeschichte erzählen sollte. Sie handelte von einem Monster mit grünen Augen im Schrank, angelehnt an eine Stephen-King-Geschichte. Was zur Folge hatte, dass die Kinder nicht alleine schlafen wollten. Meine Frau hat mir deshalb striktes Gruselgeschichtenerzählverbot auferlegt.



Oha, gilt das noch?

Die Kinder sagen noch immer, bitte nicht vom Monster im Schrank erzählen. Um den Kindern die Angst zu nehmen, habe ich eine tolle Idee im Internet gefunden. Ich habe ein Lavendel-Raumluftspray genutzt und behauptet, das sei ein Anti-Monsterspray. Danach musste ich einen Monat lang in jeden Schrank „Febreze“ sprühen. Es hat in den Kinderzimmern extrem nach Lavendel gestunken.



In Ihren Büchern spielt Brutalität eine wichtige Rolle. Haben Sie selbst mal Gewalt erfahren?

Nein, an mir persönlich nicht. Ich habe aber viele Menschen kennenlernen dürfen, die leider Opfer von Gewalt wurden. Opfer von psychischer Gewalt, Menschen, die sich selbst Gewalt angetan haben aufgrund seelischer Verletzung. Ich habe gemerkt, warum ich Psychothriller schreibe. Mich interessieren die Opfer viel mehr als die Serienkiller. Mich interessiert immer, welche Auswirkungen die Gewalt hat auf einen Menschen, der in der Regel nicht darauf trainiert ist, mit Gewalt umzugehen. Deshalb schreibe ich auch keine Ermittler- oder Detektivgeschichten. Ich nehme einen Menschen, der aus dem Nichts heraus in einer Situation ist, auf die er sich nicht vorbereitet hat. Das zwingt ihn dazu, alle Masken, die er in seinem Leben aufgesammelt hat, fallen zu lassen und instinktiv zu reagieren. Was er vorher theoretisiert, gesagt und gemacht hat, zählt nicht mehr. Es zählt nur noch, wie er handelt. Ich verfolge seine innere Reise durch den äußeren Impact der Gewalt.



Das Gewaltlevel variiert von Buch zu Buch.

Es gibt Bücher mit Hunderttausenden von Leichen wie „Noah“, das wird aber gar nicht als gewalttätig empfunden. Und dann gibt es Bücher, die explizit gewalttätig sind und auch so empfunden werden, wie „Abgeschnitten“. Mit diesem Buch, das ich zusammen mit Rechtsmediziner Michael Tsokos geschrieben habe, wollte ich zeigen, wie eine Obduktion wirklich durchgeführt wird. Und nicht, wie man es beim „Tatort“ sieht, bei dem sie es noch nicht einmal schaffen, den Rechtsmediziner richtig zu benennen. Selbst beim Münsteraner „Tatort“ heißt es Pathologe. Dabei hat der Rechtsmediziner nichts gemein mit einem Pathologen. Dann könnten sie ihn auch Gynäkologen nennen. Die Aufgabenüberschneidung wäre ähnlich.



Nutzen Sie das psychologische Wissen, das Sie sich bei der Recherche aneignen, für Psychotricks im Privaten?

Ich stand neulich mit einem ehemaligen Verhörspezialisten auf der Bühne, der meinte, er könne jeden der Lüge überführen. Und ich bin sofort aufgeflogen. Wenn ich etwas über psychologische Verhaltensmuster weiß, kann ich mich nicht großartig verstellen. Was das Schreiben allgemein schult, ist die Empathiefähigkeit. Bis hin zu einer Grenze, an der ich mich selbst nicht mehr wohlfühle. Weil ich gezwungen bin, mich in jede Person hineinzuversetzen. Auch in Personen, mit denen ich mich gar nicht auseinandersetzen will.



Der TV-Literaturkritiker Dennis Scheck bezeichnet Ihre Bücher als Gewaltporno und wirft sie demonstrativ in die Mülltonne. Ärgert Sie das?

Nö. Völlig irrelevant. Vielleicht habe ich noch 30 Sommer, ich rechne in Sommern, in denen ich noch richtig produktiv sein kann. Ich nutze sie, um möglichst viele Reisen zu machen. Ich nutze die Zeit aber auch, um die Menschen wieder zum Lesen zu bringen. Von den 5500 Buchhandlungen, die es 2006, als ich mein erstes Buch herausgegeben habe, noch gegeben hat, sind kaum noch 3600 da. Wenn da jemand meint, er müsse die Bücher in die Mülltonne werfen, die Menschen in die Buchhandlungen führen und damit Zigtausende Arbeitsplätze sichern – ich unterhalte lieber die Menschen. Ich kenne keine Buchhandlung, die deshalb meine Bücher aussortieren wird. Es sind nämlich die Bücher, die die Bücher refinanzieren, die dann im Feuilleton besprochen werden. Kein Verlag kann sich ohne Bestseller Experimente leisten.



Haben Sie noch einen Lebenstraum?

All meine Lebensträume haben sich nicht verwirklicht. Deshalb geht es mir heute wahrscheinlich viel besser, als wenn sie sich verwirklicht hätten. Ich wollte erst Tennisspieler werden, dann Musiker, Manager einer Band, Tierarzt, Strafverteidiger. Und am Ende bin ich Autor geworden. Davor war ich schon beim Radio sehr glücklich als Redakteur. Das hatte ich alles nicht auf dem Plan. Mein Lebenstraum ist es, noch so viel wie möglich von der Welt zu sehen und weiterhin interessante Menschen kennenzulernen.