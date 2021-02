Hollywood-Star : Benicio Del Toro ist mit 54 mehr als ein Filmschurke

Er hat sich gut zwischen Mainstream und Arthouse positioniert. Heute feiert der Schauspieler und Oscargewinner Benicio Del Toro Geburtstag.

Berlin | So ganz wird er das Image des finsteren Schurken nicht mehr los, aber diese Beschreibung wird dem Schauspieler Benicio Del Toro nur teilweise gerecht. In einem Interview zum Drogenthriller „Sicario 2“ auf der Filmdatenbank „IMDb“ sagte der 1967 in Puert...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.