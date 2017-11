Neu auf Blu-ray : «Big Little Lies»: Krimiserie mit Kidman und Witherspoon

Bei der Verleihung der Emmys hat «Big Little Lies» in diesem Jahr groß abgeräumt. Eine Trophäe gab es unter anderem in der Kategorie «Beste Miniserie». Jetzt sind die sieben Episoden auf Blu-ray erschienen.