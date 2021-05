Neue Single : Boygroup BTS will erneut die US-Charts stürmen

Mit K-Pop die USA erobern. Dies gelang den sieben Jungs von BTS im letzten Jahr. Jetzt starten sie einen neuen Versuch.

Seoul | Die südkoreanische Boygroup BTS will mit ihrer zweiten englischsprachigen Single „Butter“ erneut die US-Charts erobern. Der neue Popsong der siebenköpfigen Gruppe wurde am Freitag unter großem Werbeaufwand als Single und Video veröffentlicht. „Wir werden unser Bestes geben, um mit 'Butter' wieder an die Spitze der Billboard Hot 100 Charts zu kommen...

