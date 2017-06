Comedy-Show : Brad Pitt kritisiert Trump als TV-Wettermann

vergrößern 1 von 1 Foto: Chris Pizzello 1 von 1

Als Wettermann gibt Hollywood-Star Brad Pitt (53) in einer Comedy-Sendung eine düstere Klima-Prognose ab und teilt damit gegen US-Präsident Donald Trump aus.

Der Komiker Jim Jefferies stellte Pitt in seiner Show beim US-Sender Comedy Central als TV-Meteorologen vor, der nach Trumps angekündigtem Ausstieg aus dem Pariser Klimaschutzabkommen die Bedeutung des Klimawandels erklären solle.

Pitt steht in einem braunen Anzug mit Krawatte vor einer roten Weltkarte und gibt mit gespieltem Ernst seine Vorhersage ab. «In dieser Region wird es wärmer werden», sagt der Schauspieler und zeigt erst auf Afrika, dann auf die gegenüberliegende Seite der Karte. Und wie sieht es in der Zukunft aus?, fragt der Moderator. «Es gibt keine Zukunft» («There is no future»), so die düstere Prognose des Wettermannes. Die Show lief am Dienstag (Mittwoch MESZ) im TV.

Brad Pitt ist schon lange als Trump-Kritiker und Umweltaktivist bekannt. Mit seiner 2007 gegründeten Organisation «Make It Right» unterstützt er einen umweltfreundlichen Wiederaufbau der vom Hurrikan «Katrina» zerstörten Stadt New Orleans.

