Offenbach : Bräutigam fährt in Polizeiauto zur Trauung

Zwei Polizisten sind für einen Bräutigam in Offenbach zu Rettern in höchster Not geworden. Den Beamten war am Sonnabend „ein äußerst gut gekleideter, leicht verzweifelt wirkender Mann mit zwei kleinen Hunden im Schlepptau“ aufgefallen, wie die Polizei gestern mitteilte. Der Mann habe erzählt, dass er in 20 Minuten heiraten wolle, aber sein Trauzeuge nicht gekommen sei, um ihn wie versprochen abzuholen.

Die beiden weißen Hunde hatte der von den Philippinen stammende Mann wegen eines Brauchs aus seiner Heimat dabei, demzufolge bei Trauungen zwei weiße Tiere dabei sein müssen. Die Beamten boten dem Mann „nebst seiner flauschigen Begleiter im Streifenwagen Platz“ an und fuhren ihn zu seiner Hochzeit.