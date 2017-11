Kreative Sängerin : Britney Spears versucht sich als Malerin

vergrößern 1 von 1 Foto: Jason Szenes 1 von 1

Popsängerin Britney Spears («Oops! ... I Did It Again») hat die bildenden Künste für sich entdeckt. «Wir werden in letzter Zeit kreativ in unserem Haus», schrieb die 35-Jährige unter ein Video auf Instagram, das sie beim Malen zeigt.

In der Nachmittagssonne kniet die Sängerin auf einer Terrasse, ganz auf eine Leinwand fokussiert, die sie mit grünen, roten und lila Strichen bemalt.

Schon im Oktober hatte die Künstlerin sich auf Instagram mit einer Farbpalette vor einer Staffelei sitzend gezeigt. «Manchmal musst du einfach spielen», hatte Spears darunter geschrieben. Bei dieser Spielerei kam unter anderem ein Blumen-Bild heraus, das Spears für die Opfer des Attentats von Las Vegas versteigerte. 10 000 US-Dollar war das Bild laut Magazin «People» dem Journalisten Robin Leach wert.

Spears ist Las Vegas seit Jahren besonders verbunden. Seit 2013 ist sie mit ihrer Dauershow «Britney: Piece of Me» in der Glücksspiel-Oase in Nevada zu Gast. Aus den Ticket-Erlösen spendete sie zuletzt eine Million US-Dollar an eine Organisation für krebskranke Kinder. Am vergangenen Samstag eröffnete sie für die Organisation einen nach ihr benannten Campus, der nur ein paar Kilometer vom Axis-Theater entfernt ist, in dem ihre Show läuft.

