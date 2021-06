Entschuldigung : Britney Spears wendet sich nach Gerichtsanhörung an Fans

Nach einer höchst emotionalen Gerichtsanhörung wendet sich Britney Spears an ihre Fans und bittet um Verständnis. Ihren wirklichen Zustand herunterzuspielen, habe ihr selbst geholfen.

Berlin | Popstar Britney Spears („Toxic“) hat sich nach ihrer emotionalen Gerichtsanhörung an ihre Fans gewandt. „Ich entschuldige mich dafür, so getan zu haben, als sei ich okay gewesen in den vergangenen zwei Jahren“, schrieb die 39-Jährige auf Instagram. Sie habe das aus Stolz und auch aus Scham gemacht. „Glaubt mir oder nicht, so zu tun, als sei ich oka...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.