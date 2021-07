Show : Carolin Kebekus befasst sich aufs Neue mit #MeToo-Debatte

Die Komikerin mischt sich gern in gesellschaftliche Fragen ein und verarbeitet sie auf ihre ganz eigene Weise. Diesmal geht es um Übergriffe auf Frauen.

Köln | Carolin Kebekus räumt in ihrer Fernsehshow mit der Behauptung auf, Frauen würden Fälle sexualisierter Gewalt für ihre eigene Karriere benutzen. Die Komikerin hat dafür einen doppelbödigen Film aufgenommen, der am Donnerstagabend in der „Carolin Kebekus Show“ am im Ersten zu sehen sein sollte, wie ein Sprecher der Deutschen Presse-Agentur mitteilte....

