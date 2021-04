Komikerin : Carolin Kebekus findet Witze unter der Gürtellinie gut

Carolin Kebekus kann über ziemlich viel lachen, auch wenn's derbe wird. Nur Wortspiele findet sie nicht so gut.

Köln | Carolin Kebekus (40) findet tendenziell alle Witze unter der Gürtellinie lustig. „Auch alles, was mit Furzen zu tun hat - wahnsinnig lustig“, sagte die Komikerin der Deutschen Presse-Agentur in Köln. „Was ich nicht mag, sind Wortspiele. Aber ansonsten alles. Ich bin sehr, sehr leicht zu erheitern.“ Am 27. Mai startet im Ersten eine neue Staffel der...

