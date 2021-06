ARD-Show : Carolin Kebekus persifliert Kardinal Woelki

Die Komikerin reibt sich immer wieder an der katholischen Kirche. In ihrer Show persiflierte sie jetzt den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki.

Köln | Die Komikerin Carolin Kebekus (41) hat am Donnerstag in ihrer ARD-Show den Kölner Kardinal Rainer Maria Woelki persifliert. „In Köln prüfen wir sehr viel und sehr gerne, aber immer ohne Ergebnis“, sagte sie im schwarzen Talar. Auf die Frage, ob sein Vorgänger Kardinal Joachim Meisner (1933-2017), dem in einem Missbrauchsgutachten Pflichtverletzunge...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.