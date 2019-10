Stilmittel : Carolin Kebekus war «schon immer irgendwie vulgär»

Carolin Kebekus hatte schon immer einen besonderen Humor. Ihre Eltern gehen damit ganz unterschiedlich um.

von dpa

09. Oktober 2019, 17:11 Uhr

Comedy-Star Carolin Kebekus (39) hat mit derben Sprüchen kein Problem. «Ich bin schon immer irgendwie vulgär gewesen in der Sprache», sagte sie der Zeitung «WAZ». «Mir hat es Spaß gemacht, so zu sprechen. Ich weiß nie so recht, wo es Stilmittel ist und wo ich es einfach bin.»

Sie möge es auch, die Leute erst zu verunsichern und dann zum Lachen zu bringen. Zuhause sei das nicht immer einfach gewesen: «Meiner Mutter ist es manchmal zu viel. Meinem Vater nicht, dem ist alles egal. Mein Vater ist total abgehärtet.»