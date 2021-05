Schauspieler : Christian Kahrmann drei Wochen im Koma mit Covid-19

Auch relativ junge Menschen können schwer an Covid-19 erkranken. Der Schauspieler Christian Kahrmann hat über seinen Krankheitverlauf berichtet.

Berlin | Der „Lindenstraße“-Schauspieler Christian Kahrmann (48) hat in einem Interview von seiner schweren Covid-19-Erkrankung erzählt. Rund drei Wochen habe er im künstlichen Koma gelegen, sagte Kahrmann der „Bild“-Zeitung. „Als ich am 5. April aufwachte, erfuhr ich, dass mein Vater am gleichen Tag an den Folgen von Covid-19 in Köln gestorben ist.“ Er hab...

