„Dead For A Dollar“ : Christoph Waltz und Willem Dafoe drehen Western

Für seine Rolle im Tarantino-Western „Django Unchained“ erhielt Waltz 2013 einen Oscar als bester Nebendarsteller. In einem neuen Western soll er erneut einen Kopfgeldjäger mimen.

Los Angeles | Hollywood-Star Christoph Waltz (64) will nach seiner oscargekrönten Rolle in dem Tarantino-Western „Django Unchained“ wieder einen Western drehen. An der Seite von Willem Dafoe (65, „Platoon“, „Van Gogh - An der Schwelle zur Ewigkeit“) übernimmt er in „Dead For a Dollar“ eine Hauptrolle, wie das Kinoportal „Deadline.com“ berichtete. Regie führt der...

