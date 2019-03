Weltenbummler : Christopher von Deylen braucht nur noch zwei Koffer

Unterwegs sein und die Welt entdecken - das ist die große Leidenschaft von Schiller-Musiker Christopher von Deylen. Da ist eine eigene Wohnung völlig überflüssig.

von dpa

19. März 2019, 07:47 Uhr

Der Elektro-Musiker und Schiller-Gründer Christopher von Deylen lebt fast nur noch aus dem Koffer. Er lebe «ein selbst gewähltes Eremiten-Dasein», sagte der 48-Jährige der Deutschen Presse-Agentur.

Er sei 2013 nach einer sehr langen Tour nach Hause gekommen und habe sich dort einfach sehr unwohl gefühlt. «Es war so unkommod, weil ich so gerne auf Tour bin und so gerne unterwegs bin.» Deshalb sei er seit Jahren im Grunde nur noch mit zwei Koffern unterwegs und komme meist bei Freunden oder in online gebuchten Unterkünften von Fremden unter.

Er müsse nun gewisse Dinge jeden Tag aufs Neue entdecken und gestalten. Zum Teil wisse er nicht einmal, wo er am übernächsten Tag sein werde. «Das finde ich für mich viel belebender, als nach Hause zu kommen und zu sagen: «Ach, ist das schön jetzt!».» Ab einem gewissen Punkt habe er sich einfach der Rastlosigkeit hingegeben, sagt der Norddeutsche, der gern für sich ist, Stille sehr mag und für seine Inspiration am liebsten durch die Welt reist. «Das Leben ist zu kurz und die Welt ist zu groß, um sie sich nicht anzugucken.»

Schiller steht seit 20 Jahren für rhythmische Elektrosounds mit sphärischen Melodien und Texten voller Poesie. Ende März bringt Schiller sein zehntes Studioalbum «Morgenstund» heraus.

Tourdaten: 08.05.19 Dresden, 09.05.19 Leipzig, 10.05.19 Frankfurt, 11.05.19 Nürnberg, 12.05.19 Bielefeld, 14.05.19 Erfurt, 15.05.19 Hannover, 17.05.19 Köln, 18.05.19 Oberhausen, 19.05.19 Mannheim, 20.05.19 Stuttgart, 21.05.19 München, 23.05.19 Bremen, 24.05.19 Hamburg, 25.05.19 Berlin