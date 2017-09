«Kingsman»-Star : Colin Firth: Schauspieler sind alle gleich

vergrößern 1 von 1 Foto: Ian West 1 von 1

Der britische Schauspieler Colin Firth («A Single Man») sieht abgesehen vom Akzent keine Unterschiede zu amerikanischen Kollegen. «Meiner Meinung nach sind das nur Oberflächlichkeiten. Ansonsten sind wir alle gleich», sagte Firth im Interview der Deutschen Presse-Agentur.

Im Actionspektakel «Kingsman: The Golden Circle» spielt der 57-Jährige unter anderem an der Seite der US-Stars Jeff Bridges, Halle Berry und Channing Tatum. Es sei immer «besonders toll, wenn man mit Schauspielern aus einem anderen Land arbeitet», erklärte der Oscar-Gewinner («The King's Speech»). «Und dann stellt man fest, dass wir ganz ähnlich ticken.»

Ein besonderes Highlight bei den Dreharbeiten zu «Kingsman: The Golden Circle» war für Colin Firth die Arbeit mit dem britischen Popsänger Sir Elton John. «Das war fantastisch, es waren echt spaßige Tage», berichtete Firth. «Als Elton am Set war, war die Atmosphäre noch mal eine ganz andere, weil er einfach so wunderbar ist und jeden Spaß mitmacht.»

