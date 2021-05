Tanzshow : Comeback für Nicolas Puschmann bei „Let's Dance“

Eigentlich haben die Zuschauer ihn in der letzten Woche herausgewählt. Aber jetzt bekommt Nicolas Puschmann in der RTL-Tanzshow „Let's Dance“ noch eine zweite Chance.

Köln | Nicolas Puschmann ist bei „Let's Dance“ wieder im Rennen. Erst am Freitag hatte der 30-Jährige die RTL-Show nach dem Zuschauer-Voting verlassen müssen. Nun bekommt der frühere „Prince Charming“ mit seinem Tanzpartner am kommenden Freitag eine zweite Chance bei den Tanz-Promis, wie RTL am Montag mitteilte. Denn die Musikerin Ilse DeLange (43), die b...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.