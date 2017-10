«TV-Zyklus» : Comedy-Preisträger Olli Dittrich trällert bald Schlager

vergrößern 1 von 1 Foto: Guido Kirchner 1 von 1

von dpa

erstellt am 25.Okt.2017 | 16:42 Uhr

Der Comedy-Preisträger Olli Dittrich (60) ist bald als Schlagersängerin zu sehen. Das Multitalent war am Dienstagabend als bester Schauspieler mit dem Deutschen Comedy-Preis ausgezeichnet worden.

Die Auszeichnung erhielt er auch für seine Rollen als Meisterreporter Sigmar Seelenbrecht und als Kulturjournalist Konstantin Pfau in «Olli Dittrichs TV-Zyklus», einer Fernseh-Persiflage vom WDR. In der nächsten Folge spielt Dittrich die Seriendarstellerin und Schlagersängerin Trixie Dörfel. Das Erste zeigt sie voraussichtlich am 21. Dezember, wie der WDR am Mittwoch mitteilte.

Die Gala zur Verleihung des Deutschen Comedy-Preises ist am Freitag (27. Oktober) ab 20.15 Uhr bei RTL zu sehen. Die Moderation der Show übernimmt der Comedian Chris Tall (26).