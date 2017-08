Politische Laufbahn? : Cynthia Nixon: New Yorks Schulpolitik ungerecht

Sie ist als rothaarige Anwältin Miranda in der Kultserie «Sex and the City» berühmt geworden, jetzt spricht sie als selbsternannte Anwältin von ärmeren Schülerinnen und Schülern in New York. Die zur Verfügung gestellten Gelder für Schulen würden ungerecht verteilt.