Deutsche Kinocharts : Dämonische Nonne hält Killer-Aliens in Schach

«Predator - Upgrade» verpasst den ersten Platz, «The Nun» liegt weiter vorn. Eine Komödie und zwei Familienfilme rangieren hinter dem Horror.

von dpa

17. September 2018, 13:43 Uhr

Der Actionfilm «Predator - Upgrade» hat den ersten Platz der deutschen Kinocharts klar verpasst. Am Startwochenende kam er auf knapp 82.000 Besucher, wie Media Control mitteilte.

Anders als in Nordamerika, wo sich der Film von Regisseur Shane Black an die Spitze setzte, reichte das in den deutschen Kinos nur für Platz zwei. Auf der Eins behauptete sich der Horrorfilm «The Nun» mit 170.400 Besuchern.

Die romantische Komödie «Das schönste Mädchen der Welt» von Regisseur Aron Lehmann rutschte mit 81.000 Besuchern von Zwei auf Drei. Neu auf der Vier stieg «Pettersson und Findus 3 - Findus zieht um» in die Charts ein. Der letzte Teil des «Pettersson und Findus»-Familienfilm-Dreiteilers von Ali Samadi Ahadi lockte 63.500 Besucher. Vom dritten auf den fünften Platz fiel «Hotel Transsilvanien 3 - Ein Monster Urlaub» zurück (58 500).