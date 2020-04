Runder Geburtstag : Dänen-Königin Margrethe bekommt Ständchen ihrer Landsleute

Den 80. Geburtstag seiner Monarchin hatte sich Dänemark anders vorgestellt. Trotz Corona-Krise feiern zahllose Dänen ihre Königin.

Unbeirrt von Beschränkungen durch die Corona-Krise haben zahllose Dänen ihre Königin Margrethe II. zum 80. Geburtstag hochleben lassen.

Im ganzen Land stimmten Bürger am Donnerstag um Punkt 12.00 Uhr von zu Hause aus, in der Schule oder in Parks in eine Reihe von Ständchen ein, wie Aufnahmen der Sender DR und TV2 zeigten.

Angeführt von professionellen Musikern sangen sie unter anderem den Geburtstagsklassiker «I dag er det Dronningens fødselsdag» (Heute ist der Geburtstag der Königin) sowie das von Nationaldichter Hans Christian Andersen geschriebene Lied «I Danmark er jeg født» (In Dänemark bin ich geboren). Die Geehrte verfolgte die musikalischen Glückwünsche im Schloss Fredensborg vom Sofa aus, wie ein vom Königshaus veröffentlichtes Foto zeigte.

Bei einem der Lieder ließ sie sich überraschend auf den Treppen des Schlosses blicken, um einigen Dutzend Menschen zuzuwinken, die vor den Schlosshof gekommen waren. In einem kurzen Videoclip von DR bedankte sie sich für die gesungenen Gratulationen. «Das war wirklich eine fantastische Erfahrung. Das geht gleich ins Herz», sagte sie.

Auch Margrethes acht Enkelkinder gratulierten ihrer Oma herzlich. «Herzlichen Glückwunsch!» riefen etwa die vier Kinder von Kronprinz Frederik und Kronprinzessin Mary in einem kurzen Videogruß.

Wegen der Coronavirus-Krise konnten Margrethes Enkel den Ehrentag nicht wie geplant mit ihrer Großmutter verbringen. Alle offiziellen Aktivitäten und Feierlichkeiten zum royalen runden Geburtstag waren wegen der Pandemie abgesagt worden - öffentliche Versammlungen mit mehr als zehn Personen sind im Land derzeit untersagt. Margrethe selbst bat darum, statt ihr an diesem Tag lieber älteren Menschen Blumensträuße zu schicken.

Hinter der Idee zum gemeinsamen Geburtstagssingen steckte eine Facebook-Gruppe namens «Danmark synger for dronningen» (Dänemark singt für die Königin), der bis Donnerstag mehr als 190.000 Menschen beigetreten waren. Ziel war es, der Corona-Krise unabhängig vom Standort zu trotzen - ganz nach dem derzeit in Dänemark herrschenden Motto «Zusammen - aber jeder für sich».