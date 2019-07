Twitter-Spaß : Danny DeVito verrät Geheimnis seiner Fuß-Fotos

Mit seinem «Trollfuß» sorgt Danny DeVito schon seit langem auf Twitter für Schmunzeln. Was mag dahinterstecken?

von dpa

16. Juli 2019, 09:33 Uhr

Vor dem Sonnenuntergang, beim Bowling oder in Regenbogenfarben - Schauspieler Danny DeVito fotografiert gern seinen nackten rechten «Trollfuß» und teilt die Bilder auf Twitter.

Der «Bild»-Zeitung hat der 74-Jährige nun verraten, was es damit auf sich hat: «Ich wusste nie, was ich twittern soll. Deshalb hab' ich immer meinen Fuß und meine große Zehe fotografiert.»

DeVito zählt heute zu den bekanntesten Schauspielern Hollywoods. In dem Interview sagte er, dass er immer ein Außenseiter gewesen sei. «Ein bisschen klein, ein bisschen rau, ein bisschen grummelig.» Gemobbt worden sei er aber nie. Sein Kumpel Michael Douglas, mit dem er sich in New York für 75 Dollar ein Zimmer teilte, habe es wegen seines besseren Aussehens vielleicht einfacher gehabt.

Bei einer Größe von 1,52 Meter konnte DeVito anfangs von einer Hollywood-Karriere nur träumen. Weltberühmt machten ihn Filme wie «Einer flog über das Kuckucksnest» und «Twins». Zuletzt spielte der vielfach ausgezeichnete Schauspieler den Zirkusleiter Max Medici in der Disney-Neuverfilmung des Klassikers «Dumbo» von Regisseur Tim Burton.