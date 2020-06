Einschaltquoten : Das Erste vorn mit «Wolfsland»-Wiederholung

Nach dem «Extra» zur Coronavirus-Krise schalteten 4,67 Millionen Zuschauer die Episode «Wolfsland: Der steinerne Gast» ein.

19. Juni 2020, 13:53 Uhr

Berlin (dpa) - Das Erste hat mit einer Wiederholung aus der Krimireihe «Wolfsland» am Donnerstagabend den Quotensieg geholt. Gegen 20.30 Uhr sahen 4,67 Millionen Zuschauer die Episode «Wolfsland: Der steinerne Gast», der in Görlitz spielt. Das entspricht einem Marktanteil von 16,2 Prozent.

Zuvor strahlte der Sender um 20.15 Uhr ein «Extra» zur Coronavirus-Krise aus, das fast fünf Millionen sahen.

Dahinter lag das ZDF um 20.15 Uhr mit dem Drama «Lena Lorenz: Wunsch und Wirklichkeit» aus dem Jahr 2017 - das wollten 4,11 Millionen (14,3 Prozent) sehen. Vox kam mit dem Klassiker «James Bond 007 - Der Hauch des Todes» aus den 1980er Jahren auf 2,05 Millionen (7,7 Prozent).

Sat.1 strahlte die Krimiserie «Lincoln Rhyme: Der Knochenjäger» aus und zog damit 1,56 Millionen (5,4 Prozent) an. ProSieben verbuchte mit der Datingshow «Beauty & The Nerd» 1,19 Millionen Zuschauer (4,3 Prozent). Mit der Serie «Der Lehrer» auf RTL verbrachten 1,17 Millionen (4,1 Prozent) den Abend. Kabeleins setzte auf die Verbraucherreportage «Achtung Abzocke - Betrügern auf der Spur» und verbuchte 1 Million Zuschauer (3,5 Prozent). ZDFneo kam mit dem Film «Star Trek IV: Zurück in die Gegenwart» auf 690 000 (2,4 Prozent).

