„The Storyteller“ : Dave Grohl veröffentlicht Autobiografie

Der Sänger der Foo Fighters ist unter die Autoren gegangen. Er will von seinem Leben erzählen.

Berlin | US-Rockstar Dave Grohl blickt bereits auf viele Jahrzehnte im Musikgeschäft zurück - im Oktober will der Frontmann der Foo Fighters nun seine Memoiren veröffentlichen. Eine elfminütige Einführung in seine Autobiografie mit dem Titel „The Storyteller“ (Der Geschichtenerzähler) teilte der 52-Jährige am Dienstag (Ortszeit) auf Youtube. Darin berichtet...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.