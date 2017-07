Leute : David Hasselhoff: „Man kann mich nicht nachbilden“

vergrößern 1 von 1 Foto: dpa 1 von 1

Im Kampf um David Hasselhoffs verblassten Ruhm greift sein fiktiver Manager in der Netflix-Serie „Hoff the Record“ zu drastischen Mitteln: Er streut falsche Berichte, laut denen Hasselhoff einen tödlichen Unfall erlitten habe, und schon schießen die Verkaufszahlen für dessen Autobiografie in die Höhe. „Der beste Weg, die Karriere eines Prominenten wiederzubeleben, ist manchmal dessen Tod“, heißt es. Seine etwas verflogene Berühmtheit scheint der echte „Hoff“ mit Humor zu nehmen. Heute wird er 65. Jahre alt.

Einen „komischen Ansatz“ mit Blick auf sein eigenes Leben nennt der in Baltimore (Maryland) geborene Star die Netflix-Produktion, die 2016 mit einem International Emmy ausgezeichnet wurde. In der fiktionalen Doku-Serie spielt er sich selbst und versucht mit schrägen Mitteln, dem schwindenden Erfolg neues Leben einzuhauchen. „Ich habe eine Parodie von David Hasselhoff gespielt, also spiele ich eine Karikatur meiner selbst“, sagt er.

Zu schade, sich selbst auf die Schippe zu nehmen, ist sich Hasselhoff nicht. Der Hüne mit der behaarten Brust scheint sich in eine abstrakte Figur verwandelt zu haben, die mit dem in Kalifornien und Wales lebenden Vater zweier Töchter kaum noch etwas zu tun hat. Im Interview spricht Hasselhoff von sich selbst in der dritten Person, sagt Sätze wie: „Man kann David Hasselhoff nicht nachbilden.“

Manchmal kann er selbst kaum glauben, was sich in seinem tatsächlichen Leben so abgespielt hat. Dass er in „Knight Rider“ als Mann mit der Lederjacke berühmt wurde, der ein sprechendes Auto fährt.

Kultobjekte sind die rote Badehose und die Schwimmhilfe aus der Erfolgsserie „Baywatch“ oder das Auto K.I.T.T. aus „Knight Rider“ zweifellos. Hasselhoff sieht sich als Schauspieler und hofft auf eine dritte Staffel von „Hoff the Record“.

von Johannes Schmitt-Tegge

erstellt am 17.Jul.2017 | 07:00 Uhr