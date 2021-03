US-Sängerin : Demi Lovato: Neues Album kommt im April

Tanz mit dem Teufel: Demi Lovato hat schwierige Jahre hinter sich. Jetzt aber meldet sie sich mit einer Doku-Reihe und einem neuen Album zurück.

Los Angeles | Sängerin Demi Lovato hat für April ihr neues Album angekündigt. „Dancing With the Devil... The Art of Starting Over“ soll ab dem 2. April verfügbar sein, schrieb sie in einer Ankündigung auf ihrem Twitter-Account. Das letzte Album der 28 Jahre alten Sängerin erschien 2017. Der Titel des Albums ist offenbar an die Dokumentationsreihe „Dancing with t...

