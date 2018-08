Suchtprobleme : Demi Lovato will «weiter kämpfen»

Nach einem mutmaßlichem Drogenvorfall meldet sich die amerikanische Sängerin via Instagram zurück. Sie brauche jetzt Zeit, um wieder gesund zu werden, schrieb sie.

von dpa

06. August 2018, 09:23 Uhr

Nach einem mutmaßlichen Drogenvorfall vor knapp zwei Wochen hat sich die US-Sängerin Demi Lovato (25) erstmals öffentlich zu Wort gemeldet. Sie habe ihre Suchtprobleme nie verschwiegen, schrieb Lovato am Sonntag in einer längeren Botschaft auf Instagram.

Diese Krankheit verschwinde nicht einfach, sie habe ihre Probleme noch nicht im Griff.

Die Sängerin dankte ihrer Familie, ihren Mitarbeitern und ihrem ärztlichen Team für deren unermüdliche Fürsorge. «Ohne sie wäre ich heute nicht hier, um diesen Brief an euch alle zu schreiben», teilte Lovato mit.

Die Sängerin war am 24. Juli in ein Krankenhaus in Los Angeles eingeliefert worden. Sie soll nach Medienberichten eine Überdosis einer unbekannten Substanz genommen haben. Lovato hatte in der Vergangenheit über Drogenabhängigkeit und psychische Probleme geredet. Im Juni hatte sie einen Song mit dem Titel «Sober» (übersetzt: nüchtern) veröffentlicht. Darin sang sie unter anderem die Zeile: «Es tut mir leid, Mama. Ich bin nicht mehr nüchtern.»

Lovato sprach auch ihren Fans Dank für deren «Liebe und Unterstützung» aus. Sie brauche jetzt Zeit, um wieder gesund zu werden und sich ganz auf die Suchtbekämpfung zu konzentrieren. «Ich werde weiter kämpfen», schrieb Lovato am Ende ihrer Message, mit einem Herz-Emoji versehen.