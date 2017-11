TV-Tipp : Der Barcelona-Krimi

vergrößern 1 von 1 Foto: Lucia Faraig 1 von 1

von dpa

erstellt am 02.Nov.2017 | 00:01 Uhr

Die ganz große Politik hat hier erst einmal Sendepause. Es ist Krimi-Zeit in Barcelona. Das Erste schickt an diesem Donnerstag (20.15 Uhr) ein neues Ermittlerpaar auf Verbrecherjagd in der katalanischen Hauptstadt, die mit den Massenprotesten und dem Kampf für die Unabhängigkeit von Spanien aktuell in den Schlagzeilen ist.

In der ersten Folge des neuen «DonnerstagsKrimis» unter der Regie von Oscar-Preisträger Jochen Alexander Freydank bekommen es Xavi Bonet (Clemens Schick) und seine Partnerin Fina Valent (Anne Schäfer) mit gefährlichen Drogengeschäften, Menschenhandel und skrupellosen Hintermännern zu tun.

Das Kennenlernen der beiden Kommissare verläuft erst einmal ganz anders als geplant. Fina Valent steht in Handschellen vor ihrem künftigen Kollegen - natürlich ein Missverständnis, das schnell aufgeklärt wird. Die alleinerziehende Mutter ist mit ihrer Tochter gerade von Palma de Mallorca nach Barcelona gekommen, um noch einmal neu anzufangen und auch um die 15-Jährige von ihrem kriminellen Freund fernzuhalten.

Der Start mit dem verschlossenen und scheinbar schwierigen Kommissar Xavi Bonet bleibt holprig: «Okay, nur dass ich mich drauf einstellen kann: Wie lange am Tag haben Sie durchschnittlich diese schlechte Laune?», fragt sie schon recht früh. Schritt für Schritt finden die beiden aber einen Draht zueinander. Denn auch Valent überrascht ihren Kollegen immer wieder aufs Neue und beeindruckt ihn mit ihrer unkonventionellen wie hartnäckigen Ermittlungsarbeit.

Der Fall führt die Fahnder der «Mossos d'Esquadra», der in Katalonien verwurzelten und angesehenen Regionalpolizei, zunächst an den Strand von Barcelona, wo ein Mann überfallen und schwer verletzt wurde. Er liegt mit teilweisem Gedächtnisverlust im Krankenhaus. Dann wird ein junger Flüchtling ermordet, und die Kommissare kommen der Verbindung zwischen beiden Verbrechen auf die Spur. Dass noch viel mehr Menschenleben in Gefahr sind und alles noch größer ist als angenommen, merken sie buchstäblich in allerletzter Sekunde - ein Wettlauf mit der Zeit beginnt. Überraschungen nicht ausgeschlossen.

Wie es so ist beim Kennenlernen neuer TV-Figuren, erfahren die Zuschauer auch in der ersten Folge des neuen Barcelona-Krimis erst einmal nur in Andeutungen, was die Protagonisten umtreibt und welches Päckchen sie zu tragen haben.

Da ist einerseits die Sorge der Kommissarin um ihre Tochter. Doch auch der verschlossene Xavi hat es nicht leicht: Sein Vater - Bürgermeisterkandidat der Stadt - braucht gute Schlagzeilen vor der Wahl. Da kommt es ihm überhaupt nicht recht, dass sein Sohn sich zu Männern hingezogen fühlt. Der Vater schlägt eine «Therapie» vor, danach möge sich der Sohn bitte die «richtige Frau» suchen - nur ein Konflikt, der für den weiteren Verlauf der Reihe einigen Zündstoff bietet.

Bonet-Darsteller Clemens Schick (45) freut sich darüber, eine Figur im Rahmen einer solchen Reihe darzustellen: «Ich hatte jetzt große Lust, einen Charakter mitzuentwickeln und mit diesem auf eine längere Reise zu gehen», wird er in den Presseunterlagen für den «Barcelona-Krimi» zitiert.

Einen weiteren Fall löst das Ermittler-Duo aus Barcelona bereits in der kommenden Woche (9.11.). Wird es danach weitere Folgen geben? Der «Barcelona-Krimi» ist als Reihe angelegt, «eine Fortsetzung ist durchaus vorstellbar und wünschenswert», heißt es dazu von der ARD-Filmtochter Degeto. «Momentan sind wir dabei, zwei weitere Stoffe zu entwickeln. Nun sind wir gespannt, wie die Zuschauerinnen und Zuschauer die ersten beiden Filme finden und annehmen.» Ob dann auch die aktuelle Katalonien-Krise eine Rolle spielen werde, könne zum jetzigen Zeitpunkt aber noch nicht gesagt werden.

Neben den Ermittlern aus Katalonien kommen ab November zwei weitere Teams - in Lissabon und in Kehl an der deutsch-französischen Grenze - zum Einsatz. Bislang gehen im «DonnerstagsKrimi» die Ermittler unter anderem auf Usedom, in Bozen, Tel Aviv, Venedig, Istanbul und in der Bretagne auf Verbrecherjagd.

