TV-Tipp : Der Kommissar und das Kind

Ein Villenviertel am Rande von Berlin, die Welt scheint in Ordnung: Eine Schar Kinder streift friedlich im Laternenumzug durch die Straßen.

Nur wenige Meter entfernt schiebt eine einsame, blonde Frau ihren Kinderwagen durch die Häuserzeilen - sie rechnet nicht damit, dass der kleine Janosch (Dario Prodoehl) zu ihr rennt, einen Blick in den Kinderwagen wirft und zu seinem Erstaunen nur eine Puppe entdeckt.

Diese merkwürdige Szene eröffnet den ZDF-Krimi «Der Kommissar und das Kind» an diesem Montag (20.15 Uhr). Das Verbrechen ereignet sich kurz danach: Die Fernsehmoderatorin Caroline Schäfer (Anja Kling) und ihr Mann Till (Magnus Krepper) haben Freunde eingeladen, zum ersten Mal knapp zwei Jahre nach der Geburt der kleinen Paulina, denn das Kind kann nach langer Gewöhnungszeit endlich durchschlafen.

Als die Gastgeberin ihren Freunden die schlafende Kleine präsentieren möchte, passiert das Unfassbare: Paulina ist verschwunden - statt des kleinen Mädchens liegt nur eine Puppe im Kinderbett. Die Welt bricht für die Schäfers zusammen - Kommissar Martin Brühl (Roeland Wiesnekker) und auch Kriminalpsychologin Susanne Koch (Meike Droste) sind schnell an Ort und Stelle und stellen fest: Der Täter hat die eine Handbreit geöffnete Außentür genutzt und die Kleine entführt.

Für Kriminalpsychologin Koch ist schnell klar, dass der Kidnapper der Mutter eine Botschaft übermitteln wollte: Die Puppe, sagt die Polizistin, sage: Sie reiche doch für die Mutter, für ein echtes Kind habe die doch gar keine Zeit. Kollege Brühl erwartet eine Lösegeldforderung. Für ihn entwickelt die Entführung viele Parallelen zum Fall Michel zwei Jahre zuvor - eine Geschichte, die er nie gelöst hat. Dieses Mal will er es besser machen und verspricht der Mutter leichtsinnigerweise: «Ich bringe Ihnen Ihr Kind zurück!»

Der Krimi lebt vom Wechselspiel des ausgebufften Ermittlers, der ohne Schlaf an die Grenzen seiner Leistungsfähigkeit geht, und seiner Kollegin, der eindringlich fragenden Psychologin, die allein auf ihre Methoden vertraut. Beide sind gute Figuren, beide haben ihre Vorgeschichten, vor allem miteinander. Bis zum Schluss wird nicht klar, ob beide eine gemeinsame Zukunft haben könnten, zu unterschiedlich sind sie geprägt. Auch ihre Methoden prallen aufeinander. Beide stecken in der Sackgasse - wäre da nicht Janosch.

Denn in einem Einkaufszentrum entdeckt das pfiffige Kerlchen die blonde Frau (Silke Bodenbender), die keine Puppe mehr hat, sondern ein lebendiges kleines Kind auf dem Rücksitz ihres Autos anschnallt. Janosch erkennt sein Nachbarskind Paulina. Als der Junge dann auch noch verschwindet, haben die Ermittler einen zweiten Fall an der Backe. Aber die Überwachungskameras und andere moderne Techniken führen die Polizei in die richtige Richtung - der Krimi nimmt einen erwartbaren Verlauf, er bleibt aber dank guter Charaktere und eines soliden Buchs bis zum Ende dennoch spannend.

Und wie gehen nun die richtigen Prominenten mit dem Schutz ihrer Privatsphäre und ihrer Familie um? «Jeder muss für sich entscheiden, wie viel er von sich und seiner Familie preisgeben will», sagte Anja Kling (47) dem ZDF. «Sicherlich ist die Angriffsfläche größer, wenn man sein Leben transparent macht. Ich selbst verstecke meine Familie nicht, gehe aber davon aus, dass meine Mitmenschen meine Privatsphäre genauso respektieren, wie ihre eigene.» Und Meike Droste (37) meint: Man solle sich im Klaren darüber sein, was es bedeutet, seine Privatsphäre nicht zu schützen, sondern nach außen zu tragen. «Ich persönlich mache das nicht.»

