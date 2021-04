TV-Tipp : Der Neue aus der „Der Alte“

Deutsche Krimis setzen gern auf bewährte Gesichter. Jetzt steht am Freitagabend ausnahmsweise ein Stabwechsel von zwei Schauspielern an. Was der eine dort zurücklässt und worauf sich der andere freut...

München | „Der Alte“ ist ein Dauerbrenner. Seit April 1977 sind in der ZDF-Krimiserie mehr als 400 Mordfälle gelöst worden. Fast 50 Staffeln sind bereits abgedreht. Die Titelfigur aus dem Münchner Polizeipräsidium spielt seit 2012 Jan-Gregor Kremp - erst der vierte Ermittler in der Ahnenreihe, die mit Siegfried Lowitz begann. In der Riege der Assistenten ...

