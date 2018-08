Der Beste seines Fachs : Der Phantom-Zeichner

Rainer Wortmann erstellt für die Polizei Phantombilder – und bildet zudem andere in dieser Arbeit aus

von Michael Santen

18. August 2018, 05:00 Uhr

Er ist „Mr. Phantombild“. Rainer Wortmann (50) vom Landeskriminalamt in Stuttgart gilt als der Beste seines Fachs. Er bildet seine 120 Kollegen aus dem ganzen Bundesgebiet aus, wird sogar von Behörden aus dem europäischen Ausland angefordert.

In seinem schlichten Büro im LKA sitzt der Kriminal-Hauptkommissar vor mehreren Computern, fertigt Bilder von mutmaßlichen Mördern, Vergewaltigern, Drogendealern, nach denen gefahndet wird. Erst nach Feierabend greift er zu Papier und Bleistift – um Promis zu zeichnen.

Ein Talent, das er dem FBI verdankt. „Ja, das ist eine witzige Geschichte“, schmunzelt der Schwabe, der als Kraftfahrer am Flughafen Stuttgart arbeitete, ehe er 1991 zur Polizei ging und nach sechs Jahren Streifendienst zur Kripo wechselte.

Nach dem Studium an der Polizeihochschule übernahm er 2007 die „Fachkoordination Phantombild“, war damit zunächst für Ausbildung und Ausstattung der 40 Phantombildner in Baden-Württemberg verantwortlich. Rainer Wortmann erinnert sich: „Ich sagte mir: Okay, jetzt schule ich andere, aber wer schult denn mich weiter?“

Er bekam die einmalige Chance, sich für die Weiterbildung zum Forensic Artist an der FBI-Academy in Quantico/Virginia zu bewerben. „Aber mit der Bewerbung muss man auch drei Portrait-Zeichnungen einreichen“, erklärt er. „Weil die Kollegen in den USA noch vorwiegend per Hand zeichnen und kaum Phantombilder am Computer produzieren. Und da ich damals, 2008, nicht zeichnen konnte, hab’ ich einen Wochenend-Kurs bei der VHS Stuttgart belegt.“ Der habe ihn aber eher frustriert.

So ging Rainer Wortmann in eine Buchhandlung – und wurde auf einem Wühltisch mit Restposten fündig. „‚Richtig zeichnen‘ für 4,99 Euro“, lacht er. „Ich fand’s erst peinlich, mich so auf eine FBI-Bewerbung vorzubereiten. Aber das Buch war klasse. Schon nach ein paar Wochen war ich richtig gut.“ Das sah auch das FBI so. Er wurde angenommen – und seine Portraits (Hollywood-Star Audrey Hepburn und zwei Kollegen aus dem LKA) ernteten großes Lob.

In Deutschland ist sein Job längst reine Computerarbeit. Rainer Wortmann war an den ersten Computer-Programmen, die 1998 auf den Markt kamen, maßgeblich beteiligt. Die Phantombildzeichner wurden damit zu Phantombilderstellern, die nicht mehr mit Papier und Bleistift, sondern mit Computer und Maus arbeiten.

Laut Wortmann haben von den 120 Kollegen bundesweit nur zehn bis 15 zeichnerische Fähigkeiten. Bei ihrer Arbeit können sie heute auf Rainer Wortmanns Datenbank mit 4500 Körperteilen zurückgreifen. Er nennt sie „Ersatzteillager“.

Mit Einfühlungsvermögen entlockt der psychologisch geschulte Beamte dem Augenzeugen, der neben ihm sitzt, die nötigen Details. „Dafür führe ich ihn gedanklich an den Tatort zurück“, erklärt er. „Dann muss ich seine im Gehirn abgespeicherten Erinnerungen abrufen und am Bildschirm daraus ein Gesicht basteln.“ Die meisten Phantombilder werden übrigens nur intern verwendet, in Polizeiwachen und Streifenwagen. Nur ein kleiner Teil gelangt in die Medien (Zeitungen, Fernsehen).

Computer hin, Computer her – Rainer Wortmann übt sich im Zeichnen. Die Freizeit verbringt er mit Staffelei, Bleistift, Kohlestift und Radiergummi. „Ausdrucksstarke Persönlichkeiten zu zeichnen, das entspannt mich“, verrät er. „Es schult aber auch das Auge, das visuelle Denken und das richtige Proportionieren. Von Augen, Ohren, Mund und Nase zum Beispiel.“

Er hat schon kleine Ausstellungen mit seinen Promi-Portraits gehabt und viele davon für einen guten Zweck verkauft. „Zugunsten von Opfern von Straftaten und für die mit Peter Maffay kooperierende ‚Tabaluga‘-Kinderstiftung“, sagt er stolz. So sind schon viele tausend Euro zusammengekommen.

1998 wurde erstmals durch ein Phantombild von Wortmann in Stuttgart ein brutaler Serientäter gefasst. Ein Mann, der nachts in der Stadtbahn unterwegs war und schon vier Menschen nach dem Aussteigen an einsamen Haltestellen niedergestochen und schwer verletzt hatte. Dutzende weiterer Fälle wurden dank seiner „Bastelkunst“ aufgeklärt:

Ein Mann erschwindelte von 2015 bis 2017 bundesweit Geld von Pfarrern. Er klagte, seine Frau sei gestorben und er wolle ihren Sarg überführen, habe in der Aufregung seine Kreditkarte gesperrt und brauche Benzingeld. Wortmanns Phantombild wurde in Hunderten Pfarreien verteilt, der Täter gefasst.

2014 verfolgte in Herrenberg ein Mann eine Fußgängerin, begrapschte sie. Passanten beobachteten ihn, er floh. Als Rainer Wortmann das Phantombild erstellte, war eine Sachbearbeiterin zugegen, die den Täter sofort erkannte – ein einschlägig vorbestrafter Mann.

„Ich finde es sehr erfüllend, dazu beizutragen, dass Straftäter von der Straße geholt werden und keinen Schaden mehr anrichten können“, sagt er bescheiden. Die Erfolgsquote von Wortmann und seinen 120 deutschen Kollegen liegt übrigens bei fast 50 Prozent.