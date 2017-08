Kult-Show : «Deutschland sucht den Superstar» bittet in 60 Städte

vergrößern 1 von 1 Foto: Henning Kaiser 1 von 1

Die Castingshow «Deutschland sucht den Superstar» ist längst nicht mehr so zugkräftig wie früher, macht aber unermüdlich weiter.

Am 22. August bitten der Sender RTL und die Produktionsfirma Ufa Show & Factual in 60 Städten in Deutschland, der Schweiz und Österreich die Bewerber zum offenen Casting, wie der Kölner Privatsender am Donnerstag mitteilte. Gesucht werden Sängerinnen und Sänger jeglicher Musikrichtung. Die Teilnehmer dürfen zwischen 16 und 30 Jahre alt sein. Die 15. Staffel soll Anfang 2018 starten. Details zur Jury um Dieter Bohlen gab RTL noch nicht bekannt.

«Deutschland sucht den Superstar» startete 2002 mit starker Publikumsresonanz, inzwischen haben die Quoten nachgelassen.

von dpa

erstellt am 10.Aug.2017 | 12:50 Uhr