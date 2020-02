Internationale Filmfestspiele : Die 70. Berlinale ist eröffnet

Die Internationalen Filmfestspiele in Berlin sind gestartet. Die neuen Festivalleiter Mariette Rissenbeek und Carlo Chatrian eröffneten die 70. Berlinale am Donnerstagabend mit einer feierlichen Gala am Potsdamer Platz.

von dpa

20. Februar 2020, 20:51 Uhr

Anschließend sollte der Film «My Salinger Year» von Philippe Falardeau gezeigt werden. Die Hauptrollen spielen Margaret Qualley («Once Upon a Time in Hollywood») und Sigourney Weaver («Alien»).

Die Berlinale zählt neben Cannes und Venedig zu den wichtigsten Filmfestivals der Welt. Bis zum 1. März werden rund 340 Filme gezeigt, davon gehen 18 ins Rennen um den Goldenen Bären.