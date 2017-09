Einschaltquoten : «Die Chefin» gibt den Ton an

vergrößern 1 von 1 Foto: Ursula Düren 1 von 1

von dpa

erstellt am 30.Sep.2017 | 12:51 Uhr

Katharina Böhm hat ihre Schauspielerkollegen am Freitagabend in die Schranken gewesen. Mit 5,41 Millionen Zuschauern schob sich Böhm mit ihrer ZDF-Krimiserie «Die Chefin» an die Spitze aller Fernsehsendungen um 20.15 Uhr.

Der Marktanteil betrug 19,4 Prozent, also fast jeder fünfte TV-Zuschauer entschied sich zu der Zeit für Böhm. Die Serie «Schuld nach Ferdinand von Schirach» verbuchte ab 21.15 Uhr 4,55 Millionen Zuschauer (16,4 Prozent).

Das Nachsehen hatten Ann-Kathrin Kramer und Harald Krassnitzer - das Schauspieler-Ehepaar kam mit seinem Film «Hochzeit in Rom» im Ersten zeitgleich auf 3,56 Millionen Zuschauer (12,7 Prozent).

Die RTL-Show «Dance Dance Dance» mit Nazan Eckes und Jan Köppen hatte 1,82 Millionen Zuschauer (6,9 Prozent), der ZDFneo-Krimi «Inspector Lewis» 1,51 Millionen (5,4 Prozent) und der ProSieben-Film «Star Wars: Die Rache der Sith» 1,49 Millionen (5,7 Prozent).

Die Show «Paul Panzers Spieleabend» auf Sat.1 musste sich mit 1,37 Millionen (4,9 Prozent) begnügen. Danach verbuchte der Dauerbrenner «Genial daneben» sogar 1,94 Millionen Zuschauer (7,1 Prozent). Auf die Vox-Krimiserie «Law & Order: Special Victims Unit» entfielen noch 0,91 Millionen (3,3 Prozent) und auf den RTL-II-Actionfilm «Lara Croft - Romb Raider» 0,71 Millionen (2,6 Prozent).

