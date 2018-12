Drama : «Die Erscheinung»: Dem Wunder auf der Spur

In einem Dorf im Südosten Frankreichs hat eine tiefreligiöse 18-Jährige eine Erscheinung. Als ein Journalist die Sache untersucht, kommt er einem Geheimnis auf die Spur.

von dpa

10. Dezember 2018, 11:16 Uhr

Der 18-jährigen Anna soll die Jungfrau Maria erschienen sein. In Scharen pilgern die Gläubigen in ein Dorf im Südosten Frankreichs, der Handel mit Devotionalien läuft bereits auf Hochtouren. Und der Vatikan schaltet sich auch ein.

Der renommierte Journalist Jacques Mayano (Vincent Lindon) soll die Sache untersuchen. Handelt es sich möglicherweise um eine echte Marien-Escheinung? Je tiefer Jacques in das Leben Annas eintaucht, umso größer wird seine Sympathie für die junge Frau, die fest im Glauben verankert ist. Und doch scheint sie ein Geheimnis zu haben, dem Jacques nach und nach auf die Spur kommt.

In Xavier Giannolis Drama «Die Erscheinung» hält die Welt des Übernatürlichen Einzug in die sichtbare Realität. Viele - existenzielle - Fragen werden dabei aufgeworfen und manch überraschende Wendung sorgt in dem clever konstruierten Film für steigende Spannung.

Die Erscheinung, Frankreich 2018, 137 Min., FSK ab 12, von Xavier Giannoli, mit Vincent Lindon, Galatéa Bellugi, Anatole Taubman, Patrick d'Assumçao