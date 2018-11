Interview Roland Kaiser : Die etwas tiefer liegenden Triebe

Roland Kaiser über sein Image als „Grandseigneur des deutschen Schlagers“, sein soziales Engagement und seine Sicht auf die SPD

von Christoph Forsthoff

17. November 2018, 05:00 Uhr

Über vier Jahrzehnte tourt Roland Kaiser nun schon durchs Musikgeschäft – und hat doch noch längst nicht genug. Vor seinem heutigen Konzert in Schwerin hat Christoph Forsthoff den Sänger getroffen.



Was zeichnet einen Grandseigneur aus?

Ach Gott, ich habe mir den Titel nicht gegeben…

…aber unangenehm ist Ihnen diese Bezeichnung auch nicht, sonst würde sich auf Ihrer Webseite nicht das Zitat vom „Grandseigneur des deutschen Schlagers“ finden.

Wenn sich Journalisten entschlossen haben, dies zu schreiben, kann ich es ihnen ja nicht verbieten. Freundlichkeit und Höflichkeit charakterisieren einen Grandseigneur, Stil und Niveau.

Zweifellos spielt dabei auch die Kleidung eine Rolle – Sie treten in der Regel mit Anzug, Einstecktuch und Krawatte auf.

Ich habe mich vor vielen Jahren entschlossen, diesen Weg zu wählen. Erstens trage ich gerne Anzüge, zweitens muss ich nicht lange nachdenken, welcher Modetrend gerade angesagt ist, sondern kann einfach meinen Anzug anziehen – und ich möchte den Menschen auch so erscheinen, dass es ein angenehmer Anblick ist.

Die Schlagerwelt hat sich in den letzten 40 Jahren verändert, doch Ihre Musik bekommt man eben einfach nicht kaputt, wie Sie selbst gesagt haben. Woran liegt das?

Zum einen an den originellen Texten – ich habe ja selten an das Herz als vielmehr an die etwas tiefer liegenden Triebe des Menschen appelliert. Meine Titel sind alle eher mit erotischen Komponenten versehen, als dass es darum ginge, eine Bergwanderung zu unternehmen oder am See spazieren zu gehen. Aber es waren und sind einfach auch gute Melodien, die dann zu Evergreens geworden sind. Vielleicht hat man früher kompositorisch einfach noch mehr Qualität abgeliefert.

Neben der Musik engagieren Sie sich für sozial benachteiligte Kinder und Jugendliche. Woher rührt dieses Engagement?

Wenn man so wie ich auf der Sonnenseite des Lebens steht, ist es nahezu zwangsläufig, sich zu engagieren, damit es anderen Menschen auch etwas besser gehen kann. Das mag an meiner Historie liegen, denn ich bin ja nicht auf dieser Seite geboren, sondern habe ja auch der Gesellschaft diesen Weg zu verdanken – und so versucht man dann ein Stück zurückzugeben. Es geht einfach darum, einen Blick für Notsituationen zu haben und dann zu versuchen, Dinge im Rahmen seiner Möglichkeiten zu verändern.

Sie engagieren sich ja nicht nur für sozial Benachteiligte, sondern machen sich auch politisch für sie stark als SPD-Mitglied – wie ist es dazu gekommen?

Ich habe mich schon immer für Politik interessiert und war auch schon bei den Jusos. Zudem bin ich in Berlin-Wedding neben dem SPD-Gebäude groß geworden, dem alten Kurt-Schumacher-Haus, wo Willy Brandt sein Büro hatte...

…und Ihre Pflegemutter gearbeitet hat…

…ja, als Raumpflegerin – sie hat behauptet, ich hätte auf seinem Schoß gesessen… Doch meine Nähe zur SPD hat eine lange Tradition, weil ich einfach an die Sozialdemokratie als wichtige politische Kraft glaube.

Aber steht denn die SPD wirklich noch für die Benachteiligten in unserer Gesellschaft ein?

Da müssten Sie mit dem SPD-Vorstand reden. Natürlich gehen die konform mit meiner Meinung, aber ich bin kein gewählter Volksvertreter…

…aber Sie verfolgen das politische Geschehen.

Ich bin sicher, dass die meisten in der SPD meine Meinung mittragen – doch ob sie dies auch politisch durchsetzen können, hängt vom Koalitionspartner, den Mehrheiten ab.

Schmerzt es Sie, den Niedergang der SPD zu beobachten?

Ja, natürlich...

Woraus resultiert dieser Niedergang?

Wenn ich das wüsste, hätte ich es denen schon gesagt, damit sie etwas dagegen tun könnten. Es werden verschiedene Aspekte sein: Da ist die innere Zerrissenheit in den letzten zwei Jahren gewesen sein. Wenn eine Partei sich so präsentiert und eine Parteiführung sich untereinander nicht einig ist, führt das meistens auch zu Verlusten bei Wahlen. Zudem war die SPD immer eine Partei der Visionen, Pragmatismus ist nie ihre Stärke gewesen: Schon die Gründungsidee war ja eine Vision, die Gleichstellung von Arbeit und Kapital...

Haben Sie schon mal überlegt, Ihr Parteibuch zurückzugeben?

Nein – die Ratten mögen das sinkende Schiff verlassen, ich nicht. Ich bin eingetreten in die SPD, als ihre Umfragewerte am Boden waren – und ich werde garantiert nicht austreten.



