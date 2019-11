Fünftes Rad am Wagen : Die Lochis und die Liebe: Nicht immer ganz einfach

Heiko Lochmann hat schon lange eine Freundin. Sein Zwillingsbruder Roman ist dagegen noch auf der Suche. Wie kommen die beiden damit zurecht?

von dpa

10. November 2019, 16:09 Uhr

Internetstar Roman Lochmann (20) ist oft das fünfte Rad am Wagen gewesen: Wenn sein Zwillingsbruder Heiko (20) sich mit seiner Freundin treffe, sei er häufig als dritte Person dabei, erzählten die ehemaligen YouTube-Stars, die als «Die Lochis» bekannt geworden sind, am Rande der McDonald's Benefizgala in München.

Dass Heiko eine Freundin hat, war lange nicht bekannt - dabei sind die beiden «länger als drei Jahre» zusammen, wie er am Samstag verraten hat.

In das Liebesleben seines Bruders will sich Heiko aber nicht einmischen. Der 20-Jährige ist nämlich noch auf der Suche - allerdings nicht auf Tinder und Co. Roman würde seine Freundin demnach am liebsten «im echten Leben» kennenlernen.