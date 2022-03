Filmpreis : Die Oscar-Kandidaten für den besten Film

Jae C. Hong

Heute Nacht wird bekannt, wer die diesjährigen Oscars gewinnt. Ein Überblick über die Anwärter in der Sparte „Bester Film“.

Die zehn Oscar-Anwärter 2022 in der wichtigsten Sparte „Bester Film“: „Belfast“ Das Schwarz-Weiß-Drama basiert auf dem Leben seines Regisseurs Kenneth Branagh. Wie die Hauptfigur, der neunjährige Buddy, wuchs er in den 1960er Jahren in Belfast auf. Buddy und seine Familie werden Zeugen, wie im Zuge des Nordirlandkonflikts Protestanten durch ihr größten...

