TV-Tipp : Die Wege des Herrn

Der Macher der Politserie «Borgen» wendet sich in «Die Wege des Herrn» der politischsten Privatsache unserer Tage zu – der Religion. Das ist nicht nur für Christen, Muslime und Buddhisten sehenswert.

von dpa

29. November 2018, 00:01 Uhr

Berlin (dpa) – Der dänische Serienschöpfer Adam Price hat es mit großen Themen. Sechs Jahre nach «Borgen – Gefährliche Seilschaften» um Aufstieg und Fall einer Ministerpräsidentin konfrontiert er Arte-Gucker von diesem Donnerstag (20.15 Uhr) an mit der Gretchenfrage: Wie hast du's mit der Religion? «Die Wege des Herrn» erzählt am Beispiel einer Kopenhagener Pfarrersfamilie, woran Menschen glauben und was ihr Glaube mit ihnen macht.

Zentralfigur ist Johannes (Lars Mikkelsen), Pfarrer in neunter Generation, ein raumgreifender Charismatiker und Familienpatriarch. Nach außen hin gibt der 60-Jährige sich als moderner Mann, heizt der Gemeinde mit flammenden Predigten ein – aber in seiner Familie führt der Bischofsanwärter, Quartalssäufer und notorische Fremdgeher ein eher alttestamentarisches Regime. Ehefrau (Ann Eleonora Jørgensen) und Söhne leiden unter seiner selbstgerechten, manisch-depressiven Art.

Johannes' Familie gerät ins Schleudern, als statt seiner eine (neo-)liberal eingestellte Frau (Laura Bro) Bischöfin von Kopenhagen wird. Sein Lieblingssohn August (Morten Hee Andersen) geht als Militärgeistlicher in den Nahen Osten und beginnt nach seiner Heimkehr mit Gott zu hadern. Sowohl der Vater als auch der Sohn ecken mit ihrer zuweilen drastischen Auffassung des Christseins immer wieder an, jeder Kontakt mit der Chefin wird zum Debakel. Bis im Pfingstgottesdienst schließlich etwas für moderne Gläubige sehr Herausforderndes passiert.

Auf seiner Suche nach «komplexen Erzählungen zu wichtigen Themen» habe der dänische Rundfunk DR ihn mit einer neuen Serie beauftragt, erzählt Price. «Mir kam sofort das Thema Religion in den Sinn», sagte der Journalist, Fernsehkoch und Serienschöpfer in einem Arte-Interview. Das habe ihn schon immer interessiert und sei in den vergangenen 20 Jahren erneut «zu einem wichtigen politischen Faktor geworden».

Wie bei einer öffentlich-rechtlichen Produktion zu erwarten, ist eine starke Hinwendung zum Aktuellen spürbar: Auf einem Podium spricht Johannes begeistert für die Angebote der dänischen Staatskirche an ihre «Kunden» und dafür, mit lebenspraktischer Sinnstiftung Marktanteile von den Atheisten zurückzugewinnen. In den Teamsitzungen spricht die Propstei über Kirchenschließungen. Es geht um Seelsorge für einen sterbenden Nichtgläubigen, praktizierte Nächstenliebe gegenüber untergetauchten Flüchtlingen – und um die Frage, wann ein Militärgeistlicher im Häuserkampf seine Kompetenzen überschreitet.

Zum Glück lässt sich das interreligiös besetzte Autorenteam um den Atheisten Price nicht von der Aktualität dieser Themen gefangen nehmen. Glauben ist zunächst etwas sehr Persönliches – und Existenzielles. Also bestes Material für ein Drama über ewige Themen wie Liebe und Tod, Verrat, Schuld und Identität. An ihm lässt sich alles erzählen, was Menschen wichtig ist. Zum Beispiel am Irrlichtern von Johannes’ verstoßenem Erstgeborenen Kristian (Simon Sears) und seinen Anwandlungen buddhistischer Erleuchtung.

Dabei werden die zahlreichen Konflikte angenehm zivilisiert ausgetragen. Nichts scheint unüberbrückbar in diesem weitgehend hierarchiefreien Dänemark, in dieser christlichen Gemeinschaft, in der man über alles reden und alles verzeihen kann – könnten die Figuren sich denn bloß selbst verzeihen. Im Wechsel temporeicher Dialogszenen und kontemplativer Detailansichten (Regie: Kaspar Munk) vertraut «Die Wege des Herrn» ganz auf das existenzielle Drama seiner Figuren.

Das ist nicht nur etwas für Christen. Das ist etwas für alle, die gern in Kinoästhetik unter dänischen Designlampen die wichtigen Fragen des Lebens verhandelt sehen.