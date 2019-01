Filmfestspiele : Dieter Kosslick stellt Programm zur Berlinale vor

Wehmut kommt auf: Die letzte Berlinale von Dieter Kosslick rückt immer näher. Heute wird der Festival-Chef erst einmal Details zum Programm bekanntgeben.

von dpa

29. Januar 2019, 05:00 Uhr

In gut einer Woche beginnen die Internationalen Filmfestspiele in Berlin. Direktor Dieter Kosslick stellt an diesem Dienstag Details zum Programm vor.

«Das Programm werden wir subsumieren unter dem 68er feministischen Spruch: 'Das Private ist politisch'», sagte Kosslick der Deutschen Presse-Agentur.

Filmemacher hätten viele private Themen abgehandelt. Familie scheine ein zentrales Thema zu sein. «Wobei Familie in den meisten Fällen schwierige Verhältnisse bedeutet», sagte Kosslick.

Zur 69. Berlinale werden in Berlin unter anderem die Schauspieler Christian Bale («Vice») und Catherine Deneuve («Belle de jour») erwartet. Juliette Binoche («Chocolat») ist diesmal Präsidentin der Festivaljury. Kosslick wird vom 7. bis 17. Februar zum letzten Mal als Festivaldirektor auf dem roten Teppich stehen.