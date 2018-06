Zurück auf der Insel : Dino-Reihe «Jurassic World: Das gefallene Königreich»

Die Dinosaurier kommen erneut ins Kino. Es ist bereits der fünfte Teil der Jurassic-World-Reihe, der wieder auf der Isla Nublar spielt. Dort bringt ein Vulkan die Tiere in Existenzgefahr.

von dpa

04. Juni 2018, 10:57 Uhr

Im fünften Teil der Dinosaurier-Reihe, die einst mit «Jurassic Park» begann, schickt der spanische Regisseur J. A. Bayona seine Protagonisten nach Jahren zurück auf die Isla Nublar.

Dort leben die Dinosaurier nach der Katastrophe in «Jurassic World» in Freiheit. Als auf der Insel ein Vulkan auszubrechen und die Tiere auszulöschen droht, begibt sich eine Expertengruppe auf eine riskante Rettungsmission. Mit dabei sind die frühere Park-Mitarbeiterin Claire Dearing (Bryce Dallas Howard) und Dinosaurier-Trainer Owen Grady (Chris Pratt). Eigentlich sollen die Dinos nur in Sicherheit gebracht werden, doch Claire und Owen kommen einer Verschwörung auf die Spur, die gefährliche Folgen haben könnte.

- Jurassic World: Das gefallene Königreich, USA 2018, 129 Min., FSK ab 12, von J. A. Bayona, mit Chris Pratt, Bryce Dallas Howard, Jeff Goldblum, James Cromwell.