Hesse-Klassiker : Drehstart für «Narziss und Goldmund»

Den Roman kannte jeder Hippie. Jetzt wird Hesses «Narziss und Goldmund» verfilmt.

von dpa

27. August 2018, 17:30 Uhr

Mit Sabin Tambrea («Ku'damm 59») und Jannis Niewöhner («Jugend ohne Gott») in den Hauptrollen wird derzeit eine Kinoversion von Hermann Hesses Klassiker «Narziss und Goldmund» gedreht.

An der Seite von Niewöhner als Goldmund und Tambrea als Narziss spielen Schauspieler wie Henriette Confurius, Emilia Schüle, Uwe Ochsenknecht, Kida Khodr Ramadan und Matthias Habich.

Regie führt Stefan Ruzowitzky («Die Fälscher»), der gemeinsam mit Robert Gold auch das Drehbuch geschrieben hat, wie Sony Pictures Entertainment am Montag in Berlin mitteilte. Bis Mitte Oktober entsteht der Film nach Hesses Freundschaftsgeschichte in Österreich und Tschechien. Am 2. Januar 2020 soll «Narziss und Goldmund» in den deutschen Kinos starten.