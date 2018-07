Nachschlag : Dritte Staffel für «Babylon Berlin» in Arbeit

Die Serie brach alle Rekorde: «Babylon Berlin» geht in die Verlängerung.

von dpa

24. Juli 2018, 15:40 Uhr

Die Krimiserie «Babylon Berlin» geht in eine neue Runde, Drehstart für die dritte Staffel ist für den Herbst geplant. Vor der Ausstrahlung der ersten Staffel im Ersten Programm ab 30. September (20.15 Uhr) haben die Produzenten am Dienstag die Fortsetzung der Serie bestätigt.

Die Regisseure und Autoren Tom Tykwer, Henk Handloegten und Achim von Borries arbeiteten derzeit an den Drehbüchern für die zehn Folgen, die auf dem Roman «Der stumme Tod» von Volker Kutscher beruhten. Gedreht wird in Berlin und Umgebung sowie in Nordrhein-Westfalen.

Die Krimiserie spielt zur Zeit der Weltwirtschaftskrise der 20er Jahre in Berlin. Zur Besetzung gehören Volker Bruch als Kommissar Gereon Rath in der Hauptrolle und Liv Lisa Fries. Die Hochglanzserie haben die ARD und die Abo-Plattform Sky gemeinsam in Auftrag gegeben. Die Medienförderung von Nordrhein-Westfalen und Berlin-Brandenburg sagten bereits Subventionen in Millionenhöhe für die dritte Staffel zu.

Die weltweite Resonanz auf «Babylon Berlin» habe alle Erwartungen übertroffen, erklärte Mitproduzentin Christine Strobl von der ARD-Filmtochter Degeto. Die Produktion, die in Erstausstrahlung zunächst auf Sky läuft, wurde in mehr als 90 Länder verkauft und mit mehreren Preisen bedacht, unter anderem dem Deutschen Fernsehpreis, dem Grimme-Preis und zuletzt mit dem Magnolia Award des Shanghai TV Festivals.