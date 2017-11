Kinderfilm : Dritter Kinofilm: «Hexe Lilli rettet Weihnachten»

vergrößern 1 von 1 Foto: - 1 von 1

von dpa

erstellt am 06.Nov.2017 | 09:45 Uhr

Im dritten Teil der Kinoreihe um Hexe Lilli kommt dieser eine große Aufgabe zu: Das Mädchen mit dem feuerroten Haar muss sich um das Kinderfest schlechthin kümmern: um Weihnachten.

Zuvor hatte sich Lilli inmitten der Adventszeit aus dem Mittelalter einen Knecht Ruprecht (Jürgen Vogel) herbeigezaubert. Dieser, so Lillis Hoffnung, soll ihrem kleinen Bruder Leon eine Lektion erteilen. Der herbeigesehnte Ruprecht aber richtet in Lillis Stadt einiges an Ärger an: So lässt er etwa einen von Lillis Lehrern verschwinden. Das diesjährige Weihnachtsfest jedenfalls ist tatsächlich in Gefahr. Dem kleinen Drachen Hektor leiht erneut Komiker Michael Mittermeier seine Stimme.

Hexe Lilli rettet Weihnachten, Deutschland 2017, 100 Min., FSK ab 0, von Wolfgang Groos, mit Hedda Erlebach, Jürgen Vogel, Anja Kling

Hexe Lilli rettet Weihnachten