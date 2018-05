Rauchfrei : Ed Sheeran feiert ein Jahr ohne Zigarette

Nie mehr rauchen - wie oft sich das Raucher wohl schwören? Viele werden rückfällig, so erging es auch Ed Sheeran. Jetzt hat es der Superstar aber geschafft, wenigstens ein Jahr ohne Kippe auszukommen.

von dpa

07. Mai 2018, 10:02 Uhr

Popstar Ed Sheeran (27, «Perfect») gratuliert sich selber zu einem Jahr ohne Zigaretten. «Ich feiere heute, dass ich ein Jahr Nichtraucher bin», schrieb er am Sonntag auf Instagram. In Interviews hatte er in der Vergangenheit mehrfach über seine Kämpfe mit Zigaretten und auch Alkohol gesprochen.

Schon 2015 hatte Sheeran versucht, vom Rauchen loszukommen. «Es war ein kalter Entzug», sagte er im November 2015 in der Talkshow von Ellen DeGeneres über Versuche, die schlechte Angewohnheit aufzugeben. «Mir wurde klar, dass ich schon zehn Jahre lang geraucht habe. Das ist wirklich schlecht.» Er habe sich Rauchen wie eine Routine angewöhnt, sagte er damals: «Ich mache einen Soundcheck, ich gönne mir eine Zigarette, ich trete auf, ich rauche eine, ich esse etwas, ich rauche eine.» Damit ist jetzt offenbar Schluss.