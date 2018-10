«Happy Birthday» : Ed Sheeran singt Bruno Mars ein Ständchenn

Geburtstag feiern und ein Ständchen von Ed Sheeran bekommen - diesen Wunsch hat sich ein prominentes Geburtstagskind jetzt erfüllt.

von dpa

09. Oktober 2018, 09:21 Uhr

Ein Ständchen unter Freunden: Der Grammy-Gewinner Bruno Mars hat sich von Ed Sheeran (27) zum 33. Geburtstag ein Lied trällern lassen.

«Du weißt, dass du es geschafft hast, wenn du Ed Sheeran anheuern kannst, dir «Happy Birthday» zu singen», schrieb Mars am späten Montagabend zu einem Video auf Instagram. Die beiden Musiker sitzen dabei am Tisch - Sheeran an der Gitarre, Mars isst mit einem goldenen Partyhut auf dem Kopf einen Cupcake.

Als der Brite mit seinem Ständchen («Happy Birthday dem zweifachen Super-Bowl-Performer Bruno») fertig ist, fordert ihn das Geburtstagskind auf, von vorne anzufangen - was Sheeran auch macht.

Das Video nahmen die beiden in der Garderobe einer Konzerthalle in Nashville auf, wo Mars im Rahmen seiner «24K Magic»-Tour auftrat. Sheeran kam dabei als Überraschungsgast auf die Bühne und sang mit dem R&B-Musiker seinen Hit «Thinking Out Loud».