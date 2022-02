Hollywood : Ehren-Oscars für Liv Ullmann und Samuel L. Jackson im März

Alle Jahre wieder: Ende März werden in Hollywood die Oscars verliehen. Besondere Ehre gebührt diesmal unter anderem der norwegischen Schauspielerin Liv Ullmann und dem US-Schauspieler Samuel L. Jackson.

Die Vergabe der diesjährigen Ehren-Oscars soll am 25. März in Hollywood stattfinden, also zwei Tage vor der 94. Academy-Awards-Gala. Das gab die Oscar-Akademie in Beverly Hills bekannt. Preisträger sind die norwegische Schauspielerin Liv Ullmann (83) und ihre US-Kollegen Samuel L. Jackson (73) und Elaine May (89). „Lethal Weapon“-Star Danny Glover (75)...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.